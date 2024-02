TJMS decide se "Xande" vai a júri por matar adolescente com três tiros em Campo Grande

Welson Alexandre de Oliveira da Silva, de 31 anos, conhecido como "Xande", impetrou recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) argumentando a falta de provas materiais e indícios claros de sua autoria no caso da morte de Sérgio Henrique Rioshernoczki Correia, de 14 anos, ocorrida em 2018, em Campo Grande.

Sérgio Henrique levou três tiros, possivelmente dentro de uma casa de shows na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste, resultando em sua morte. O motivo do crime teria sido uma suposta confusão relacionada a uma situação de 'paquera'.

O corpo foi encontrado fora do estabelecimento e a perícia não pôde acessar o local no momento dos trabalhos, mas concluiu que Sérgio Henrique foi alvejado em um local diferente de onde seu corpo estava caído.

Welson Alexandre de Oliveira da Silva, o "Xande", foi reconhecido por testemunhas e indiciado como autor do crime. Atualmente, ele está preso preventivamente, respondendo pelo homicídio.

O recurso apresentado visa evitar que "Xande" seja levado a julgamento pelo tribunal do júri devido à alegada ausência de provas concretas contra ele. O caso agora está nas mãos dos desembargadores do TJMS.

