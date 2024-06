Seis anos depois, "Xande" é julgado por homicídio de garoto em Campo Grande

Nesta terça-feira, 11 de junho de 2024, acontece o julgamento de Welson Alexandre de Oliveira da Silva, o “Xande”. Ele é acusado pelo homicídio de Sérgio Henrique Rioshernoczki Correia, de 14 anos, ocorrido em 2018. O julgamento, via tribunal do júri, ocorre seis anos e quatro meses após o crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime aconteceu durante a madrugada de 20 de janeiro de 2018. Sérgio Henrique teria sido baleado três vezes, possivelmente dentro de uma casa de shows localizada na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste. O motivo do crime seria uma confusão relacionada a uma situação de "paquera".

O corpo do jovem foi encontrado fora do estabelecimento. A perícia não conseguiu acessar o local no momento dos trabalhos, mas concluiu que Sérgio Henrique foi baleado em um local diferente de onde seu corpo estava caído.

"Xande" foi reconhecido por testemunhas e indiciado como autor do crime. Atualmente, ele está preso preventivamente, respondendo pelo homicídio. O réu chegou a impetrar recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) argumentando a falta de provas materiais e indícios claros de sua autoria no caso, mas o recurso foi negado. Agora, ele enfrenta o julgamento popular.

