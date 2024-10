Caravana de Natal da Coca-Cola já tem data para Campo Grande; confira

Alguém já está pensando no Natal? Faltam 63 dias, e as programações natalinas já começaram a surgir. Os caminhões da Coca-Cola estarão em Campo Grande no dia 13 de dezembro, trazendo a magia do Natal para a Cidade Morena.

A tradicional caravana é conhecida por percorrer as ruas e avenidas da Cidade, encantando crianças e adultos.

No ano passado, cinco caminhões realizaram o percurso estimado em 2 horas. A caravana conta com ambientes instagramáveis, ilusionismo, espaço de cenografia, como a casa do Papai e da Mamãe Noel, além de outras interações com inteligência artificial.

Mais informações ainda serão divulgadas. Aguarde!

