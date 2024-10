PF apreende mais de R$ 2,7 milhões em operação contra desembargadores do TJMS

Investida da Polícia Federal (PF) que sacudiu o Judiciário estadual em Mato Grosso do Sul culminou na apreensão milionária de grana em espécie. O dinheiro teria sido apreendido na casa de um dos alvos, que seria um desembargador.

A ação da PF, deflagrada nesta quinta-feira (24), é denominada Operação Ultima Ratio e tem como objetivo investigar possíveis crimes de corrupção relacionados à venda de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Os agentes da força-tarefa estão contabilizando o valor apreendido, que já ultrapassa a casa dos R$ 2,7 milhões e inclui notas de várias denominações. Além disso, em consequência das investigações, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou, por um prazo inicial de 180 dias, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os afastados são:

Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJ-MS

Vladimir Abreu da Silva

Alexandre Aguiar Bastos

Sideni Soncini Pimentel

Marco José de Brito Rodrigues



A PF e a Receita Federal contaram com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) devido a movimentações suspeitas em contas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também