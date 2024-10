Saiba quem são os alvos da operação de hoje

A Justiça de Mato Grosso do Sul foi 'sacudida' em uma grande ofensiva contra a corrupção nesta quinta-feira (24). A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizaram a operação "Última Ratio", autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo da operação é combater a venda de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário do estado.

Durante a operação, os policiais saíram do Tribunal de Justiça com um malote fechado, após visitarem gabinetes. Estiveram entre os alvos os cinco desembargadores afastados: Sérgio Fernandes Martins (atual presidente), Sideni Soncini Pimentel (presidente eleito), Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos e Marco José de Brito Rodrigues. Um cofre também foi apreendido pelos agentes da PF.

Foram expedidos mandados de busca e apreensão em desfavor 36 alvos:

1. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

2. Vladimir Abreu da Silva

3. Marcus Vinicius Machado Abreu da Silva

4. Ana Carolina Machado Abreu da Silva

5. Julio Roberto Siqueira Cardoso

6. Natacha Neves de Jonas Bastos

7. Paulo Fernando Garcia Cardoso

8. Gustavo Soares Abrego Gomes

9. Alexandre Aguiar Bastos

10. Camila Cavalcante Bastos Batoni

11. Pedro Henrique Cavalcante Bastos

12. Sideni Soncini Pimentel

13. Rodrigo Gonçalves Pimentel

14. Renata Gonçalves Pimentel

15. Sérgio Fernandes Martins

16. Divoncir Schreiner Maran

17. Vanio Cesar Bonadiman Maran

18. Divoncir Schreiner Maran Junior

19. Maria Fernanda Gehlen Maran

20. Rafael Fernando Ghelen Maran

21. Marcos José de Brito Rodrigues

22. Diogo Ferreira Rodrigues

23. Osmar Domingues Jeronymo

24. Felix Jayme Nunes da Cunha

25. Everton Barcelos de Souza

26. Diego Moya Jeronymo

27. Danillo Moya Jeronymo

28. DMJ Logística e Transportes LTDA

29. Percival Henrique de Sousa Fernandes

30. PH Agropastoril LTDA

31. Paulo Afonso de Oliveira

32. Fabio Castro Leandro

33. Andreson de Oliveira Gonçalves

34. Floris Transportes EIRELI

35. Flavio Alves de Morais

36. Mauro Boer

Afastamento de Autoridades

O STJ determinou o afastamento, por um prazo inicial de 180 dias, dos desembargadores Sérgio Fernandes Martins, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel e Marco José de Brito Rodrigues.

Também foi afastado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de MS, Osmar Domingues Jeronymo. As investigações indicam o envolvimento de advogados e filhos dessas autoridades em práticas ilícitas.

A PF e a Receita Federal contaram com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) devido a movimentações suspeitas em contas.

