Cinco desembargadores são afastados

Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados após a deflagração da Operação Ultima Ratio, realizada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (24).

São eles: Sérgio Martins, presidente do TJMS, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel e Marco José de Brito Rodrigues.

A ordem do afastamento partiu do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com nota da Polícia Federal, estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Brasília (DF), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

Conforme determinação do STJ, os servidores ficarão afastados do exercício das funções públicas e proibidos de acessar o Tribunal. Os investigados ficam, ainda, restringidos de comunicação e deverão utilizar equipamento de monitoramento eletrônico.

A ação teve o apoio da Receita Federal e é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021, na qual foram apreendidos materiais com indícios da prática dos referidos crimes.

