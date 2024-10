Homem é encontrado morto com sangramento no nariz em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto durante o começo da tarde desta quinta-feira (24) em uma residência no Bairro Jardim Europa, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima foi encontrada deitada de costas, com o nariz ensanguentado e sinais de rigidez cadavérica. Ao lado do corpo, foram encontrados papelotes de cocaína, sendo alguns deles já consumidos.

A mãe da vítima foi a primeira a encontrá-la e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o socorro pode apenas constatar o óbito do homem. Segundo o Dourados News, a suspeita é que ele tenha tido uma overdose de cocaína.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.

