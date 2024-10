'Natal Solidário' do Jardim Noroeste pede doações de alimentos e brinquedos

Faltam 62 dias para o Natal e ações natalinas já começaram a ser feitas. Desta vez, o 'Natal Solidário - Jardim Noroeste' está arrecadando doações para ajudar famílias carentes do bairro de Campo Grande.

Ao JD1, o organizador da ação falou como as população pode ajudar na causa. "As pessoas podem nos ajudar doando alimentos não perecíveis, doces e brinquedos para as crianças. É uma data importante e podemos fazer a diferença na vida de muita gente!", disse Henrique do Noroeste.

Para 2024, a campanha tem o objetivo de ajudar cerca de 300 famílias carentes da região.

As arrecadações já começaram, e as doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Mais informações: (67) 99254-6969 Henrique e (67) 99282-4941 Herculana.

