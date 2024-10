Aos 66 anos, morre Maguila, lenda do boxe brasileiro

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como 'Maguila', morreu nesta quinta-feira (24), na capital paulista. A informação foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, ao Globo Esporte.

O ex-boxeador morava no Centro Terapêutico Anjos de Deus, em Itu, no interior paulista. Segundo o Centro Terapêutico Anjos de Deus, onde o ex-boxeador morava, ele teve uma piora no quadro e foi transferido para o Hospital das Clínicas.

Na instituição, o peso-pesado tratava de ETC (Encefalopatia Traumática Crônica), também conhecida como demência pugilística, uma doença incurável.

Trajetória

A carreira de Maguila no box durou de 1983 a 2000. Das 85 lutas profissionais, ele venceu 77 - sendo 61 por nocaute -, sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais comentados estão a famosa luta contra George Foreman, que terminou com o nocaute do americano.

Antes de completar 50 anos, o lutador foi diagnosticado com ETC. Contudo, antes disso, um erro médico resultou no tratamento de Alzheimer até 2015, quando o neurologista Renato Anghinah começou a tratá-lo pensando no principal fator o que fez desenvolver a ETC: os golpes na cabeça que sofreu ao longo da carreira de boxeador.

