Cérebro de Maguila será doado para estudos na USP

O ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, que morreu nesta quinta-feira (24), em São Paulo, já havia concordado ainda em 2018 em doar seu cérebro para pesquisa científica.

Lutando desde 2013 contra a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença degenerativa sem cura que também é conhecida como demência pugilística, o cérebro do ex-lutador será doado, caso a família atenda ao seu pedido, à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

A FMUSP conta com um grupo que estuda as consequências de impactos repetidos na cabeça de atletas, que é a principal causa da ETC.

Segundo o portal g1, em 2018 Maguila preencheu uma "declaração de vontade”, manifestando o interesse em doar o cérebro. De acordo com a USP, o documento deve ser assinado e ter firma reconhecida em cartório em duas vias, uma ficando com a faculdade e outra com Maguila ou sua família.

Com a morte, a família precisa registrar boletim de ocorrência do ocorrido e, em seguida, entrar em contato com o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) da capital paulista, que fica dentro da Faculdade de Medicina da universidade.

Em seguida, o corpo é levado até o local, a "declaração de vontade" é apresentada e a disciplina de Topografia, que é responsável por receber o cérebro, é notificada.

"A partir daí é feito o preparo do cadáver no próprio SVO e, posteriormente, encaminhado para a disciplina de Topografia, para armazenamento e preservação na câmara fria, em baixíssima temperatura", explicou a FMUSP ao g1.

A doação, no entanto, dependerá de decisão da família, que é responsável por decidir se haverá doação ou não do órgão.

