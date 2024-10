TEDx Carandá acontece em novembro no Bioparque Pantanal; saiba mais

Campo Grande será palco do TEDx Carandá - “Caminhos para o Futuro”, um evento que faz parte da rede global TEDx, que reunirá speakers de destaque para compartilhar ideias inovadoras e transformadoras, com temas que vão de tecnologia e empreendedorismo a meio ambiente e inclusão.

O evento acontecerá no dia 6 de novembro, às 8h, no Bioparque Pantanal. O TEDx é uma ramificação do TED Global, uma organização sem fins lucrativos criada em 1984 nos Estados Unidos, que acredita no poder da disseminação de boas ideias.

O TEDx Carandá também será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube @tedxcarandá. A licença para realizar o evento foi concedida ao empreendedor Dijan de Barros. Para ele, o evento marca um momento importante para Campo Grande. "Trazer um evento TEDx para a cidade é uma honra. Nosso objetivo é conectar a nossa comunidade com ideias que têm o poder de transformar realidades, inspirando soluções para os desafios do nosso tempo”.

Entre os speakers confirmados estão nomes que trazem contribuições significativas em suas áreas de atuação.

Confira quem são os speakers oficiais:

1. Denise Silva: Empreendedora social pantaneira e fundadora da Bruaca Negócios Socioambientais, que promove o desenvolvimento sustentável no Cerrado e Pantanal.

2. Kenneth Corrêa: Diretor de Estratégia na 8020 Marketing e professor de MBA na FGV, com experiência internacional em inovação e marketing.

3. Beatriz Branco: Designer de produtos e proprietária da Angí, fábrica de chocolates orgânicos e veganos, que trabalha com comunidades femininas do Cerrado e Pantanal.

4. Yeltsin Jacques: Atleta paralímpico da classe T11, especializado em corridas de meio-fundo e fundo. Com destaque nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, conquistou o ouro nos 1.500m e 5.000m, quebrando recordes mundiais em ambas as provas.

5. Neiva Guedes: Bióloga e presidente do Instituto Arara Azul, reconhecida por seu trabalho de conservação ambiental.

6. Neo Ávila: Coordenador do Mil Pelo Planeta, empresa de reflorestamento que já plantou mais de 35 mil árvores no Cerrado.

O que é o TED e o TEDx?

TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. O TEDx surgiu em 2009, e a letra “x” no final indica que é organizado de maneira independente. Os eventos são realizados localmente por meio de uma licença, reunindo pessoas para compartilhar experiências e ideias.

São compostos por vídeos e palestras ao vivo, organizados por pessoas que desejam destacar iniciativas e vozes inovadoras da região. Desde seu início, mais de 30.000 eventos TEDx foram realizados em mais de 170 países, somando mais de um milhão de palestrantes.

Nomes como Bill Gates, Michelle Obama, Stephen Hawking, Bill Clinton e diversos ganhadores do Prêmio Nobel já atuaram como palestrantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também