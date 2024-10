Putin oferece ao Brasil novo mandato à frente do Brics, com Dilma presidente

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou, nesta quinta-feira (24), que ofereceu ao Brasil um novo mandato na presidência do banco do Brics por mais um mandato de cinco anos, mantendo Dilma Rousseff no comando da maior instituição financeira do bloco.

“A Rússia propôs estender a presidência do Brasil e da presidente do banco, Sra. Rousseff. Tendo em mente que este ano o Brasil preside o G20, no próximo ano ele nos tirará o bastão e liderará o Brics”, afirmou Putin.

Com o mandato brasileiro chegando ao seu fim em julho de 2025, seria a vez da Rússia ficar à frente do Novo Banco de Desenvolvimento, no entanto, Putin apontou que como o país está em guerra com a Ucrânia, ter uma liderança russa no comando da instituição poderia causar problemas em sua condução.

“Não queremos transferir todos os problemas que estão associados à Rússia para instituições em cujo desenvolvimento nós próprios estamos interessados. Nós lidaremos com nossos problemas e cuidaremos deles nós mesmos”, completou Putin em coletiva de imprensa após o encerramento da 16º Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia.

