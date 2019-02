Mulher é assediada dentro de coletivo e autor diz ter sido "acidente"

Uma mulher de 35 anos foi assediada sexualmente dentro de um ônibus coletivo, na noite desta quinta-feira (21), no bairro Monte Castelo. A mulher seguia na linha 073, com destino ao terminal Júlio de Castilhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia viagem e em determinado momento sentiu alguém apertas suas nádegas, quando olhou para trás viu um homem estava próximo a ela. A mulher irritada começou a questionar o autor sobre a situação e disse que iria acionar a polícia, quando ele pediu “desculpas” e disse que estava a caminho do trabalho, descendo no ponto seguinte.

Em depoimento, a vítima relata que o coletivo não estava cheio e o assédio não teria como ser acidental. O caso foi relato a um fiscal do terminal Júlio de Castilho, que disse a vítima que analisaria as imagens das câmeras do ônibus.

Deixe seu Comentário

Leia Também