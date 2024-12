Campo Grande ganha empreendimento que agrega requinte, história e luxo

Em um local onde a tranquilidade abraça a rotina, a Jooy Incorporadora lança em dezembro seu novo e surpreendente empreendimento. Localizado no Jardim Bela Vista, bairro que possui uma das maiores concentrações de renda de Campo Grande (MS), o Jooy Essence une requinte e tradição, aliadas à beleza, conforto e modernidade. A escolha da localização congrega com o alto padrão das residências já alocadas na região.

O Jardim Bela Vista é uma das áreas mais valorizadas da capital sul-mato-grossense. Além das residências de luxo, a região é conhecida por centralizar clínicas médicas e veterinárias. Outra vantagem está na proximidade com serviços como armazéns com produtos exclusivos, salões de estética de alto padrão, bares e restaurantes, e outros serviços focados para a classe A.

Com torre única, o Jooy Essence terá vistas incomparáveis da Cidade Morena e todo o conforto que a chancela Jooy oferece, como pavimento Rooftop 360°, cinema ao ar livre, quadra recreativa, playground, espaço família, churrasqueira, piscina spa, piscinas infantil e adulto com bangalô, pet place, sky bar, salões de festas integrados e lounges de contemplação, entre outros diferenciais exclusivos.

A decoração de interiores é assinada por Elayne Félix, diretora do Studio Artdecô, que revela o cuidado da Jooy com cada detalhe, que faz toda a diferença na ambientação. "Uma das premissas da Jooy é o convívio social, a paz e ambientes bem estudados. O que vemos é uma grande evolução nos últimos empreendimentos. Sempre com o olhar voltado para as necessidades do cliente, o Jooy Essence traz uma grande elevação no nível de projeto, desde o hall, com a harmonia de elementos e excelência nos acabamentos. Entre eles, destaque para uma poltrona assinada por Sérgio Rodrigues, um dos mais icônicos designers do Brasil", conta Elayne.

Design, luxo e conforto – A Poltrona Mole, uma das queridinhas dos designers brasileiros e criada em 1956 é uma peça tipicamente brasileira que nasceu no Rio de Janeiro e estará nas áreas comuns do empreendimento. Do designer Sérgio Rodrigues, o mobiliário ganhou destaque depois que o então governador carioca Carlos Lacerda conheceu a peça e insistiu para que seu criador a inscrevesse no Concurso Internacional do Móvel, em Cantu, na Itália, onde a peça ganhou, em 1961, o primeiro lugar. Além da Poltrona Mole, outros nomes do design nacional assinam os mobiliários das áreas comuns do Jooy Essence, tornando os ambientes luxuosos, confortáveis e exclusivos.

Um oásis de sofisticação e conforto para poucos

Os apartamentos oferecem o equilíbrio perfeito entre a comodidade de um apartamento e a privacidade de uma casa. As áreas de lazer do novo empreendimento da Jooy traduzem a necessidade deste público que quer ambientes privativos para recepcionar seus amigos e familiares. A incorporadora inova com espaço gourmet com piscina privativa, Private Bar e coworking com salas para podcast. A piscina ao estilo Oásis Privé conta com revestimento especial, iluminação, jatos de hidromassagem e mobiliário diferenciado com gazebos para tornar a experiência completa. "O Jooy Essence é mais que um lar, é um novo estilo de vida, onde cada detalhe é uma verdadeira obra prima e cada espaço é uma experiência única a ser vivida, com perfeita harmonia entre o moderno e o atemporal", avalia Alessandro Sisan, gerente de marketing e estratégias comerciais da Jooy.

Com poucas unidades, os apartamentos oferecem estrutura com possibilidades entre 77 m², 66 m² e 59 m². O empreendimento conta com garagens, elevadores, mercadinho, academia com vestiário, sauna, lavanderia, rooftop 360°. Esses detalhes proporcionam extremo conforto, luxo e modernidade em todos os ambientes. Além do design de interiores de Elayne Felix, assinam a obra Neusa Nakata, no paisagismo, e Oliveira Cotta, no projeto arquitetônico.

O Essence é o décimo empreendimento da Jooy em Campo Grande. O lançamento ocorre no próximo dia 12 de dezembro e para conhecer detalhes e outras informações, entre em contato pelo WhatsApp.

A Jooy é uma marca regional e integra o Grupo EVO, organização sul-mato-grossense com mais de 15 anos de história e entregas voltadas ao conforto, estilo e praticidade, que atua com foco em resultados e compromisso com a excelência.

Clique e conheça o Jooy Essence, seu novo conceito em morar.

