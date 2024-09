EmpreendeFest 2024: Destaques de evento imperdível para empreendedores

Para quem quer crescer nos negócios, o EmpreendeFest é parada obrigatória. O Festival de Empreendedorismo do Sebrae ocorre nos dias 2 e 3 de outubro no Bosque Expo, em Campo Grande, e será um ponto de encontro para empreendedores, com palestras de Giovanna Antonelli, Rodrigo Minotauro e Joel Jota, além de exposições, atrações culturais, workshops, networking e muito mais. As inscrições são gratuitas e feitas em empreendefest.com.br.

Grandes nomes vão compartilhar conhecimentos com o público. No primeiro dia de evento, quem sobe ao palco é Rodrigo Minotauro, ex-lutador e empresário. Com uma carreira vitoriosa no MMA, Minotauro trará uma palestra motivacional, abordando como enfrentar desafios e transformar adversidades em sucesso.

E não para por aí, Joel Jota, empresário, treinador de alta performance, doutor em Educação e Novas Tecnologias e escritor de best seller vai ensinar o público como atingir a máxima performance na vida pessoal e profissional. Já Fabrício Carpinejar, escritor e jornalista com 51 livros publicados e prêmios literários, trará uma palestra focada em superação, inteligência emocional e liderança.

Luiz Quinderé, o “Luiz do Brownie”, completará o line-up de palestras do dia. Começou sua jornada vendendo brownies na escola e transformou seu pequeno negócio em uma marca de sucesso com duas fábricas, quatro lojas e mais de 400 pontos de venda. Ele compartilhará a trajetória de como um simples sonho pode crescer e conquistar o mercado.

Para trazer humor e descontração ao primeiro dia, o evento contará com a presença de Jorginho Beach Tennis, o personagem cômico de Fausto Carvalho, que faz sucesso nas redes sociais com mais de 2 milhões de seguidores. Com seu estilo irreverente e sátiras sobre o mundo dos negócios, Jorginho promete arrancar boas risadas do público, promovendo interações com os participantes.

Segundo dia

3 de outubro, segundo dia de EmpreendeFest, será marcado pela presença de Giovanna Antonelli, atriz e empresária. Conhecida por seu trabalho na televisão e sua atuação no mundo dos negócios, Antonelli compartilhará suas estratégias de gestão e marketing pessoal. Ela fundou a GioLaser, uma rede de clínicas de beleza e estética com 345 unidades em todo o Brasil, e oferecerá dicas sobre como equilibrar criatividade e sucesso empresarial.

Isabela Matte, jovem empreendedora e influenciadora digital reconhecida pela Forbes Under 30, também estará presente. Fundadora da IMATIZE, uma empresa de treinamento online, Isabella falará sobre como ultrapassar barreiras para alcançar objetivos no empreendedorismo digital.

Murilo Gun, comediante e especialista em inovação, será outro destaque. Com uma carreira que inclui a comédia stand-up e estudos sobre inovações disruptivas na Singularity University, Murilo abordará temas como disrupção digital e o futuro do trabalho, incentivando uma mentalidade inovadora.

Por fim, Marcos Piangers, autor do best-seller “Papai é Pop”, irá encerrar as palestras do evento. Conhecido por seu conteúdo sobre paternidade e suas palestras elogiadas, Piangers discutirá protagonismo e atitude, oferecendo caminhos para promover conexões significativas e construir uma vida plena.

Conexões Inovadoras

Além das palestras, o EmpreendeFest 2024 oferece uma imersão completa em inovação e networking. O espaço Conexões Inovadoras reunirá 40 startups promissoras e soluções tecnológicas em um ambiente dinâmico. Outros 20 expositores vão apresentar pesquisas científicas, ilustrando a colaboração entre academia e mercado.

Ainda no Conexões Inovadoras, o Ambiente Maker apresentará drones, robótica e realidade virtual, proporcionando uma experiência tecnológica única. A área de grafite digital e robô interativo também prometem encantar os visitantes. Já os fãs de videogames encontrarão um paraíso na Arena Games, com o Museu do Videogame Itinerante e emocionantes gameplays.

O EmpreendeFest 2024 é mais do que um evento – é a oportunidade para conexões, inspirações e transformações. As inscrições são feitas em empreendefest.com.br. Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.

