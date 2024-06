'Apressado' para ter acesso à delação, Claudinho Serra tem pedido negado pelo TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de liminar feito pelo vereador licenciado de Campo Grande, Cláudio Jordão de Almeida Serra, o "Claudinho Serra", para acessar a delação premiada do ex-servidor Tiago Basso da Silva. Tiago Basso está envolvido na Operação Tromper, que investiga corrupção na Prefeitura de Sidrolândia.

A defesa de Claudinho Serra, representada pelo advogado Tiago Bunning, foi ao TJMS buscando obter os documentos que podem 'implicar' a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), sogra do vereador.

O relator do caso, desembargador José Ale Ahmad Netto, justificou sua decisão alegando que não havia urgência em conceder a liminar, pois a defesa ainda não foi formalmente citada para responder às acusações. Ele determinou que a questão seja mais profundamente analisada quando do julgamento do mérito.

O Ministério Público Estadual se posicionou a favor do acesso dos advogados à colaboração premiada de Tiago Basso da Silva. No entanto, até o momento, o Juízo da Vara Criminal de Sidrolândia não emitiu uma decisão final sobre o assunto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também