Caminhonete cai após 'macaco' ceder e motorista morre esmagado em Nova Andradina

Davi do Nascimento, de 66 anos, morreu esmagado pela própria caminhonete no final da tarde desta segunda-feira (16), após o macaco hidráulico ceder e o veículo cair sobre ele, enquanto realizava manutenção no cardam e em um dos pneus, no Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O motorista estava dirigindo pelo anel rodoviário no sentido para MS-134, que liga Nova Andradina a Batayporã, quando o cardam do veículo caiu. Ele parou no acostamento e começou a resolver o problema.

Porém, o macaco hidráulico cedeu e a caminhonete caiu sobre Davi.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou ao local, a vítima não tinha mais sinais vitais, devido ao peso do veículo tê-lo esmagado.

Pelo local, estiveram a Polícia Civil, a Polícia Científica e a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também