Carro entra na contramão, acerta moto e jovem voa em para-brisa em Rio Brilhante

Motociclista, de 19 anos, foi lançado contra o para-brisa de um Fiat Uno, conduzido por um homem, de 41 anos, logo após ele errar a conversão e entrar na contramão da rua Benjamin Constant, no centro de Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor estava trafegando pela rua Sidnei Coelho Nogueira, quando realizou a conversão à direita para acessar a rua Benjamin Constant, porém, teria entrado na contramão da via.

Com a finalização da manobra, ele atingiu o motociclista que seguia pela via. O impacto fez com que o jovem fosse lançado contra o para-brisa e caísse no chão e logo após ser socorrido, sendo encaminhado para atendimento médico na unidade hospitalar.

Em conversa com a Polícia Militar, o condutor do veículo afirmou que não tinha conhecimento que a manobra o colocaria na contramão, pois ele não é de Rio Brilhante, sendo de Guariba, no interior de São Paulo, e deve permanecer por mais 15 dias.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

