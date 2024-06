Caseiro que matou garota de programa e feriu amiga é mantido preso em São Gabriel

Eurizio Ferreira de Andrade, de 61 anos, acusado de assassinar a garota de programa Jennifer Gimenes Monserroti, de 22 anos, com vários tiros e ferir sua amiga, Franciele Franco da Silva, de 27 anos, no final da manhã de domingo (23), teve sua prisão preventiva decretada no final da tarde desta terça-feira (25), após passar por audiência de custódia em São Gabriel do Oeste - a 137 quilômetros.

Ele havia sido preso em flagrante pelos crimes de destruição, subtração ou ocultação de cadáver; feminicídio; feminicídio tentado, violência doméstica e familiar na forma tentada e fraude processual, tendo o delegado representado pela sua prisão preventiva. A Defensoria Pública tentou reverter o quadro pedindo liberdade provisória.

Contudo, a juíza de direito Samantha Ferreira Barione elencou alguns pontos que levaram a decisão de manter Eurizio atrás das grades, como a forma violenta e descontrolada de agir, podendo até praticar novos crimes, além de ter fugido do local dos fatos e tentado ocultar o corpo de Jennifer.

A magistrada ainda ponderou que é necessário resguardar a integridade de Franciele, que sobreviveu ao atentado e recebeu alta da unidade hospitalar e não corre mais risco de morte, conforme divulgado pela Polícia Civil durante a terça-feira.

"Importa registrar, também, que a segregação cautelar se faz necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima de tentativa de homicídio, que sobreviveu porque conseguiu escapar e foi socorrida por moradores de propriedade rural vizinha", diz trecho da decisão.

Imagens da fazenda - Câmera de segurança da fazenda registrou o momento da batalha intensa e tensa envolvendo Franciele e Eurizio. No vídeo é possível ouvir o início da confusão e uma discussão. Instantes depois é realizado o primeiro disparo e nisso, Franciele grita: "amiga, amiga". Em seguida, Eurizio efetua outro disparo e novamente a jovem, súplica pela amiga. "Meu Deus, amiga".

Num determinado trecho do vídeo, a garota de programa entre em confronto com o caseiro e por alguns segundos, consegue tomar a arma do acusado, porém, é desarmada e passa a ser agredida, momento que os dois entram na residência da propriedade rural. Lá, ela é novamente agredida e desmaia após ser enforcada pelo idoso, que inicia o 'desmanche' da cena.

O caso - Quando a Polícia Civil começou a investigar os fatos, Jennifer foi encontrada morta, ensanguentada e com lesão aparente no seio direito no meio da mata, próximo a uma cachoeira da fazenda. Já Franciele, que lutou bravamente pela sua vida, tinha hematoma extenso na coxa direita, sinais de esganadura no pescoço, escoriações nos membros superiores e corte contuso na mão direita.

O caseiro tentou fugir do local do crime, mas foi encontrado em outra propriedade rural pelas autoridades e recebeu voz de prisão em flagrante.

