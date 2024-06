JD1TV - 'Meu Deus, amiga': vídeo revela tiros, briga e morte de garota de programa

Saiba Mais Interior Jovem é morta a tiros por caseiro e amiga fica ferida em fazenda de São Gabriel

Câmera de segurança da fazenda registrou o momento da batalha intensa e tensa envolvendo Franciele Franco da Silva, de 27 anos, e o caseiro Eurizio Ferreira de Andrade, de 61 anos, no final da manhã de domingo (23), em São Gabriel do Oeste, a 138 quilômetros de Campo Grande. No atentado feito pelo idoso, Jennifer Gimenes Monserroti, de 22 anos, foi morta a tiros dentro da propriedade rural.

Franciele conseguiu escapar da fazenda e pedir ajuda para uma pessoa. Ela foi socorrida primeiramente para o hospital da cidade e depois transferida para Campo Grande, pois naquela altura, seu estado de saúde era considerado grave. Porém, nesta terça-feira (25), a Polícia Civil informou que a vítima recebeu alta e não corre risco de morte.

Em relação ao episódio gravado pela câmera aérea presente na fazenda, é possível notar o momento que as meninas chegam na fazenda após serem contratadas pelo caseiro pelo preço de R$ 1 mil para fazerem programa com ele - o valor seria dividido entre elas.

No vídeo é possível ouvir o início da confusão e uma discussão. Instantes depois é realizado o primeiro disparo e nisso, Franciele grita: "amiga, amiga". Em seguida, Eurizio efetua outro disparo e novamente a jovem, suplica pela amiga. "Meu Deus, amiga".

Num determinado trecho do vídeo, a garota de programa entre em confronto com o caseiro e por alguns segundos, consegue tomar a arma do acusado, porém, é desarmada e passa a ser agredida, momento que os dois entram na residência da propriedade rural. Lá, ela é novamente agredida e desmaia após ser enforcada pelo idoso, que inicia o 'desmanche' da cena.

Quando a Polícia Civil começou a investigar os fatos, Jennifer foi encontrada morta, ensanguentada e com lesão aparente no seio direito no meio da mata, próximo a uma cachoeira da fazenda. Já Franciele, que lutou bravamente pela sua vida, tinha hematoma extenso na coxa direita, sinais de esganadura no pescoço, escoriações nos membros superiores e corte contuso na mão direita.

O caseiro tentou fugir do local do crime, mas foi encontrado em outra propriedade rural pelas autoridades e recebeu voz de prisão em flagrante.

Eurizio foi autuado em flagrante por autuado por: destruição, subtração ou ocultação de cadáver; feminicídio; feminicídio tentado, violência doméstica e familiar na forma tentada e fraude processual, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Jovem é morta a tiros por caseiro e amiga fica ferida em fazenda de São Gabriel

Deixe seu Comentário

Leia Também