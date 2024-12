Corpo de turista é encontrado no rio Aquidauana após dois dias de busca

O corpo de um turista, morador de São Paulo, foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (9), no rio Aquidauana, em Aquidauana. Ele havia desaparecido no último sábado (7) durante um passeio ao lado do filho.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima estava em um barco e por volta das 15h30, estava com o filho e piloto, quando a embarcação virou próximo a uma cachoeira. O filho e o piloto conseguiram se segurar no barco, mas o homem foi arrastado pela correnteza.

No momento do acidente, a família estava subindo o rio, aproveitando os últimos momentos de um passeio turístico e tirando fotos antes de encerrar a viagem. Ainda conforme o site, a família paulistana estava hospedada em um rancho que fica às margens da BR-262, entre Aquidauana e Anastácio.

Testemunhas afirmam que nenhum deles estava utilizando coletes salva-vidas no momento do acidente. O proprietário do rancho, que ouviu os gritos, tentou auxiliar no resgate, mas não conseguiu localizar o visitante.

Após o corpo ser localizado, o local foi isolado para aguardar a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

