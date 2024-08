Criança atropelada na saída de escola morre em hospital de Campo Grande

Pedro Antônio Alves Madureira, de 9 anos, morreu na tarde deste sábado (17), após não resistir as complicações de um atropelamento que sofreu na última quarta-feira (14), em Santa Rita do Pardo. A criança, devido ao grave estado de saúde, estava internado na Santa Casa de Campo Grande, onde teve a morte constatada.

O caso aconteceu enquanto a vítima saia da Escola Municipal Raimundo Candido de Araújo e retornava para casa. Segundo o site Cenário MS, o menino estava em uma bicicleta e acabou se acidentando com um veículo de passeio, um Volkswagen Gol, no cruzamento das ruas José da Costa Lima e Padre Tadeu.

Conforme o registro policial, a vítima acabou invadindo a preferencial e foi atingida pelo carro. O motorista solicitou ajuda para pessoas para que o socorro fosse acionado, sendo que após alguns minutos, o Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimento ao menino.

Porém, ao ser levado para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para exames, a criança teve uma piora em seu quadro de saúde, precisando ser intubado e transferido com urgência para a Santa Casa de Campo Grande, onde teve morte cerebral constatada ainda na quarta-feira.

No entanto, ainda conforme o site local, a criança permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até a tarde de sábado, quando, de fato, teve o óbito confirmado pela equipe médica.

O delegado de Santa Rita do Pardo, Lúcio Marinho, explicou ao Cenário MS que o condutor do veículo estava na preferencial e colidiu com a criança que apareceu no cruzamento. O motorista ficou no local prestando todo o suporte até o resgate chegar.

Mesmo sem o registro inicial, a Polícia Civil está investigando o caso, pois tomou conhecimento do acidente através das redes sociais, o que levou os agentes a buscarem detalhes do caso e formalizarem um registro.

Pela delegacia de Santa Rita do Pardo, o caso está investigado como morte a esclarecer.

