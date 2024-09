Família pede doações para sobreviver em meio a tratamento de criança queimada em MS

A família do pequeno Heitor Bernardo Gonçalves Nunes, de 3 anos, está pedindo ajuda para sobreviver em Campo Grande, enquanto acompanha o tratamento do menino que sofreu graves queimaduras de segundo e terceiro grau em Três Lagoas, enquanto eles realizavam um churrasco, há cerca de duas semanas.

Conforme relatos, o acidente aconteceu enquanto o avô da criança acendia a churrasqueira utilizando álcool, porém, o líquido entrou em combustão antes de ser derramado, causando uma explosão que chegou a atingir o pai da vítima, mas sem gravidade, porém, causando sérios ferimentos no menino que estava perto.

A vítima apresentou ferimentos no rosto, tórax e braços, ficando apenas com as costas sem lesões. Atualmente, segundo o site O Pantaneiro, a criança está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) pediátrico da Santa Casa de Campo Grande, onde está em estado grave.

Ainda conforme o site local, a família informou que o menino precisará passar pelo tratamento que dura entre cinco e seis meses. A mãe do menino, Vitória Gonçalves da Silva, de 23 anos, está hospedada na casa de parentes para acompanhar o filho, mas também precisa redobrar a atenção, pois é mãe de um bebê, de 6 meses.

Bruno Nunes, de 24 anos, pai do Heitor, precisou retornar para Três Lagoas para dar continuidade ao trabalho e manter o emprego como garantia de renda fixa. Enquanto isso, o principal ponto é arrecadar fraldas geriátricas e medicamentos que não estão tendo no hospital.

"Quando minha filha vai visitar o Heitor na Santa Casa, ela precisa deixar o bebê com a tia dela. A situação é muito difícil, e agora estamos arrecadando ajuda para comprar fraldas geriátricas e medicamentos que a Santa Casa não possui", disse a avó para O Pantaneiro.

Qualquer valor pode ajudar, que enfrenta aperto financeiro e dificuldades de arcar com as fraldas.

Doações podem ser feitas pelo PIX: (67)99173-3719, em nome de Vitória Gonçalves da Silva, a mãe da criança.

