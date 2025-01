Fechado desde 2021, aeroporto de Dourados é alvo de investigação do MPF

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as obras de reforma no Aeroporto Regional de Dourados - Francisco de Matos Pereira. A iniciativa visa apurar as razões para a demora na conclusão dos trabalhos e na retomada dos voos comerciais com aviões de grande porte, paralisados desde maio de 2021.

O procurador da República Caio Hideki Kusaba está à frente do procedimento. A investigação foi motivada por irregularidades apontadas em documentação relacionada ao aeroporto, incluindo problemas no "Precision Approach Path Indicator (PAPI)" da cabeceira 24 da pista de pouso e decolagem, infiltrações no terminal de passageiros e falhas na estrutura elétrica do prédio.

A Infraero, empresa pública federal, é a atual administradora do aeroporto, e o MPF solicitou informações detalhadas sobre as medidas tomadas para corrigir os problemas e os prazos para a conclusão das obras. A Prefeitura de Dourados, proprietária do aeroporto, e a Infraero devem ser notificadas para prestar esclarecimentos dentro de um prazo de 10 dias.

Além disso, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também foi convocada a informar o andamento do processo de homologação das obras de reforma, as medidas pendentes e o prazo para conclusão das vistorias necessárias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também