Fumaça fecha Aeroporto de Ponta Porã

O aeroporto de Ponta Porã foi fechado, nesta quarta-feira (7), após a fumaça originária dos incêndios no Cerrado atingirem o terminal, com a visibilidade no local ficando abaixo dos 3 mil metros.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a situação também está crítica nos municípios de Amambai, Dourados e Corumbá, o último tendo seu aeroporto também fechado devido a fumaça, que restringiu a visibilidade para somente 1.500 metro.

A situação na Cidade Branca também é crítica, com a temperatura chegando aos 34ºC e umidade relativa do ar de apenas 14%. Além da fumaça, névoa seca também está presente, o que contribui para a baixa visibilidade no município.

