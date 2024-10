Empresário é sequestrado por dupla que 'buscava emprego' em Três Lagoas

Empresário, de 70 anos, foi sequestrado na manhã desta quarta-feira (30), em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi mantido refém enquanto os criminosos tentavam realizar transferência de R$ 13 mil antes de liberá-lo.

Segundo o site 24H News MS, dois homens apareceram na transportadora alegando que queriam emprego, entraram no estabelecimento com a vítima e minutos depois, sequestraram o idoso no próprio veículo dele, uma Fiat Toro, de cor cinza. Ele foi liberado pouco depois.

Ainda conforme o site, uma testemunha relatou que o caso aconteceu por volta das 6h.

O idoso, ao conversar com a Polícia Militar, explicou que foi levado para a BR-158 até a rotatória com a MS-320 e solto numa estrada de terra na região do Alto Sucuriú.

O empresário só foi liberado quando os criminosos arremessaram o celular dele, mas não soube dizer se a quantia que eles queriam foi repassada.

O caso segue sob investigação.

