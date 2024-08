Idoso morre após ser atropelado por pá carregadeira em Iguatemi

Manuel Ribeiro, de 71 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira (21), poucas horas após ser atropelado por uma pá carregadeira na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Iguatemi - a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram para a Polícia Militar que o condutor do veículo utilizado em obras estava realizando uma manobra, mas de marcha ré, quando atropelou o idoso.

Conforme imagens enviadas para a reportagem, Manuel ficou bastante ferido e chegou a ter corte profundo em uma das pernas, sendo socorrido por uma ambulância da cidade, onde foi encaminhado com rapidez para o hospital da cidade.

A polícia constatou que, no local, tudo estava devidamente sinalizado e que o atropelamento aconteceu após a vítima cruzar pelo canteiro central e passar pelo chamado 'ponto cego' do condutor.

No registro policial, o acidente teria acontecido por volta das 18h e a informação era de que a vítima estava sob observação médica, mas que por volta das 21h, a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi recebeu a informação de que Manuel Ribeiro faleceu nas dependências hospitalares. Ele estava aguardando transferência para Dourados no sistema vaga zero.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia.

