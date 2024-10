Motorista e passageira de Hilux morrem após capotamento na BR-376, em Vicentina

Motorista e passageira de uma Toyota Hilux, ainda não identificados, morreram em um grave acidente de trânsito na BR-376, em Vicentina. As duas vítimas ficaram presas as ferragens do veículo.

O acidente aconteceu após o condutor perder o controle da direção, sair da pista e atingir uma árvore, causando o capotamento da caminhonete.

Segundo o site MS News, o acidente aconteceu por volta das 18h30, próximo a um asilo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para resgatar as vítimas, porém, sem sucesso. Eles ficaram no local para ajudar a retirar os corpos das vítimas.

O caso segue sob investigação.

