Operação do GAECO investiga compra de votos em Sidrolândia

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) apreendeu uma lista com 900 nomes e valores que chegam a R$ 75 mil que seriam utilizados para compra de votos em Sidrolândia, a dois dias da eleição. A Operação Vigília cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, além de 5 mandados de apreensão de veículos em vários endereços.

Entre os investigados, conforme apurado pelo JD1 Notícias, está o atual secretário de governo Edno Ribas. Na residência dele foram localizados anotações, recibos com R$ 500, um caderno, um bloco de papel com vários nomes de eleitores, pendrive e R$ 3,9 mil em espécie, em notas de R$ 100.

Na operação deflagrada, ainda constam nomes como Dida Camilo, do ex-vereador Jurandir Camilo, assim como da ex-secretária Elaine Brito.

De acordo com a nota divulgada pelo Ministério Público, a operação acontece após uma decisão judicial proferida pelo juiz Fernando Moreira Freitas da Silva.

"Conforme apurado até o momento, os alvos da investigação estavam organizando e executando a compra de votos nesta reta final do pleito, bem como coagindo eleitores a votar nos candidatos apoiados pelos investigados", diz trecho da nota.

Ainda na manhã de hoje, as buscas apreenderam diversos celulares, os veículos dos investigados. Em residências foram encontrados santinhos eleitorais.

