Padrasto abusa de enteada e esposa flagra crime em Aquidauana

A Polícia Militar prendeu um homem, de 44 anos, em flagrante na madrugada desta quarta-feira (18), em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande, após ele abusar sexualmente da enteada, de 11 anos.

Informações apontam que a esposa do suspeito é quem flagrou o crime, ao encontrar o homem deitado na mesma cama que a filha. Quando ela percebeu que a garota começou a chora, retirou a coberta e viu que ela estava nua.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o homem estava apresentando forte odor etílico e quando foi questionado pelos militares, negou o crime.

Já a mulher explicou que está casada com o homem há 6 anos, tendo dois filhos com ele, além de outros dois filhos de outro relacionamento - inclusive, a menina abusada é de outro casamento.

A mãe da vítima disse para a polícia que devido ao forte calor, todos passaram a dormir no quarto do casal por conta do ar condicionado, mas se levantou por volta das 0h40 e flagrou o marido na cama onde dormia a menina.

O homem saltou rapidamente ao notar a presença da companheira e negou que tivesse feito algo com as crianças naquele quarto. Após ver que a vítima passou a chorar, o homem trancou a porta no intuito de evitar que a mulher conseguisse chamar a polícia, mas a tentativa foi em vão e a esposa acionou a Polícia Militar.

No local, o homem foi detido, autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A vítima relatou que o padrasto já havia cometido outros abusos anteriormente.

