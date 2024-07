Polícia procura por motorista que atropelou e matou ciclista na MS-141, em Ivinhema

A Polícia Civil de Ivinhema segue na busca por informações sobre o motorista que fugiu logo após atropelar e matar o ciclista Milton Costa Gomes, de 55 anos, na MS-141, no final da noite de sábado (6), em Ivinhema.

Informações apontam que a vítima seguia com a bicicleta nas margens da rodovia, próximo a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), na saída para Angélica, quando foi atingido pelo veículo, que não teve o modelo identificado, fugindo sem prestar qualquer tipo de auxílio para a vítima.

Testemunhas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, contudo, quando os militares chegaram no acidente, Milton já não apresentava mais sinais vitais.

Segundo o site Jornal da Nova, ele apresentava ferimentos graves no corpo e principalmente na região da cabeça. Pessoas da região indicaram que a vítima morava nas proximidades do local do acidente.

Estiveram no local, a Polícia Civil, Polícia Científica e a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

