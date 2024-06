Prefeito de Ribas do Rio Pardo é investigado por 'isenção' de impostos a empresa

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, do partido PT, está sendo investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A acusação é de que ele teria 'cancelado' ilegalmente imposto e taxa cobrados da empresa Auto Posto Mutum Ltda.

O promotor de Justiça, George Zarour Cezar, abriu um inquérito civil para apurar um possível favorecimento decorrente do ato administrativo que teria isentado ou cancelado o tributo da competência do município de Ribas do Rio Pardo, que supostamente seria devido pela empresa Auto Posto Mutum Ltda.

O promotor também pretende ouvir os servidores da prefeitura sobre a suposta irregularidade. A investigação está em andamento.

