Procon-MS faz batida no interior, descarta carne irregular e apreende produtos

A fiscalização do Procon-MS bateu na porta de um estabelecimento na cidade de Angélica, a 276 quilômetros de Campo Grande, durante a semana e acabou fechando o açougue e recolhendo diversos produtos que estavam ou vencidos, ou tinham suas embalagens rompidas, expostos à contaminação.

A primeira situação encontrada foi em relação às carnes que eram vendidas no açougue. Segundo o órgão fiscalizador, o estabelecimento manipulava e produzia carne de sol e linguiças, de origem bovina e suína, sem alvará de funcionamento, licença sanitária e selo de inspeção municipal.

Mais de 1,56 tonelada dos produtos foi descartada pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), em decorrência das precárias condições de acondicionamento. O local também vendia produtos lácteos, temperos, molhos, farinhas, pães, chocolates e bebidas vencidos, assim como mel falsificado.

Já em Novo Horizonte do Sul, a 326 quilômetros de campo Grande, a fiscalização encontrou divergência em preços de produtos, ocasionando na apreensão de 598 caixas de cigarros com importação proibida no país ou por conter aditivos como flavorizantes e aromatizantes, além de latas de fumo, essências vencidas e dispositivos eletrônicos para fumar, que tem venda proibida.

Entre as bebidas, foram apreendidas e encaminhadas para descarte 129 garrafas de bebida alcoólica sem rótulo em língua portuguesa e nota fiscal de compra, sendo supostamente produto de descaminho.

Todos os itens foram entregues pela fiscalização, com apoio da Polícia Militar, na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

