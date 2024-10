Rapaz morre em hospital dois meses após ser atacado a pedradas em Sidrolândia

Sergio Junior Pedrozo Pulcherio, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (14) no hospital da Santa Casa, após não resistir aos ferimentos provocados por agressões a pedradas que sofreu durante um ataque na madrugada do dia 11 de agosto, no Bairro Pindorama, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A confirmação da morte foi divulgada pelo portal Babalizando MS.

Informações do boletim de ocorrência na época do fato apontam que Sergio Junior foi socorrido em estado grave na rua Evaristo Roberto Ferreira pelo Corpo de Bombeiros.

Ao chegar no hospital de Sidrolândia, ele estava desacordado, foi entubado e hospitalizado, antes de ser transferido para Campo Grande. A Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e ouviu dos médicos que a vítima apresentava lesões compatíveis com ações contundentes provocadas por pedra.

Durante as diligências iniciais após o crime feitas pela Polícia Civil, investigadores encontraram na rua onde aconteceram as agressões, três pedaços de concreto, três garrafas de bebida alcoólica vazias e uma corrente em aço e um cadeado aberto.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também