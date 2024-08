Riedel investe R$ 8 milhões na infraestrutura de Pedro Gomes e Eldorado

O governador Eduardo Riedel segue investindo na infraestrutura dos municípios e também olhando para o desenvolvimento das mesmas. Assim é o caso de Pedro Gomes e Eldorado, que juntas receberão mais de R$ 8 milhões em investimento para melhorar a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o crescimento econômico.

Em Pedro Gomes, a contratação das obras de infraestruturas envolve a restauração asfáltica em diversas ruas do Centro e a implantação de drenagem de águas pluviais no Bairro Radiante. O valor total dessa obra está estimado em R$ 4.983.367,78, e o prazo para conclusão dos serviços é de 360 dias.

Já em Eldorado, haverá a restauração funcional do pavimento da Avenida Tancredo Neves e da Rua Benedito da Silva. O valor do contrato é de R$ 3.396.909,91, e o prazo para conclusão é de 270 dias consecutivos após o recebimento da OIS (Ordem de Início dos Serviços).

O secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, ressaltou a importância dessas obras dentro da política de municipalismo ativo adotada pelo Governo.

"Essas obras são fundamentais para o desenvolvimento de Pedro Gomes e Eldorado, reforçando nosso compromisso de levar infraestrutura de qualidade a todas as regiões do estado. O municipalismo ativo que praticamos garante que os municípios sejam protagonistas no desenvolvimento regional", destaca Peluffo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também