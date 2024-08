'Sensação', que matou PM há 11 anos, morre em confronto com a PM em Três Lagoas

João Carlos Olegário da Silva, mais conhecido como 'Sensação' ou 'AK', morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5), no bairro São Carlos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele era o assassino confesso do policial militar aposentado Otacílio de Oliveira, em 2013.

O confronto aconteceu após a polícia receber uma denúncia de que um homem estava andando armado, próximo a um posto de combustível, na Avenida Clodoaldo Garcia. Uma equipe da Força Tática passou a realizar diligências e encontrou o suspeito.

Alterado com a aproximação da viatura, João Carlos sacou a arma no momento em que os policiais desembarcaram do veículo e apontou para os militares, que diante da iminente ameaça, reagiram e atiraram contra o indivíduo, que foi atingido e desarmado na sequência.

Ainda com vida, ele foi socorrido para o Hospital Auxiliadora para receber atendimento médico, contudo, não resistiu e morreu poucos minutos após dar entrada na unidade hospitalar, conforme informações do site Rádio Caçula.

Pertencente a uma facção criminosa, Sensação chegou a ser preso em 2013, pouco tempo após cometer o assassinato do policial Otacílio de Oliveira, de 60 anos, em Três Lagoas. Ele confessou que atuou na companhia de três comparsas e que usou um revólver calibre 38 para matar o militar.

Segundo o site local, Otacílio foi atingido por tiros no abdômen e na perna, morrendo assim que chegava na residência em uma motocicleta que era utilizada para trabalhar como mototaxista. Cinco anos depois, em 2018, João Carlos foi condenado a 34 anos de prisão, mas estava solto e não há informações se estava foragido do sistema prisional.

