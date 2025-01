AGU vai oficiar Meta sobre nova política de checagens e quer resposta em 72 horas

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai oficiar a Meta, dona e controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, sobre as recém-anunciadas mudanças nas políticas de checagem de fatos nas plataformas.

A medida, anunciada nesta sexta-feira (10) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo chefe da AGU, Jorge Messias, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dará para a Meta um prazo de 72 horas, após ser oficiada, para responder os questionamentos do governo federal.

“A empresa Meta parece biruta de aeroporto. A sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. Ela não foi transparente de qual política vai adotar, precisamos que explique como vai proteger crianças e adolescentes, mulheres, pequenos comerciantes”, disse Messias.

Rui Costa usou o caso recente do vídeo feito com inteligência artificial (IA) do ministro Fernando Haddad para justificar os medos do governo com a falta de moderação e checagem de fatos nas redes. “Mesmo sendo muito mal feito, causa impacto enorme porque as pessoas não conseguem distinguir verdade e mentira. Impacta a economia”, afirmou o ministro.

