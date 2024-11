Após acordo, convocação para eleição no TCE sai amanhã

Enfrentando uma crise com o afastamento de quatro conselheiros, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) deve passar, em poucos meses, por uma eleição para eleger o Corpo Diretivo que ficará à frente do órgão pelos próximos dois anos.

Ao JD1, o conselheiro Flávio Kayatt contou que, após discussão interna, ficou decidida a chapa, já que apenas três conselheiros estão atuando no órgão. Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid foram afastados em 2022, enquanto Osmar Domingues Jeronymo, corregedor-geral em exercício, foi afastado neste ano após a Operação Ultima Ratio.

Devido uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os auditores fiscais, que atuam como substitutos, não podem votar ou serem votados para o cargo. Devido à situação, apenas Flávio Kayatt, Gerson Domingos e Márcio Monteiro irão votar.

Ficou definido que Flávio Kayatt ocupará o cargo de presidente, Gerson Domingos o cargo de vice, e Márcio Monteiro assumirá como corregedor-geral.

O edital com a votação está previsto para ser publicado nesta quinta-feira (27), com as eleições podendo ocorrer em até 15 dias depois do edital, ou seja, até o dia 18 dezembro, com a posse ocorrendo no dia 1º de fevereiro de 2025.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também