Aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado, diz STJ

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que benefícios previdenciários não podem ser penhorados para o pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando esses honorários resultam de processos relacionados à obtenção do próprio benefício. A decisão tem como base o artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC), que protege proventos essenciais à subsistência.

Caso

Uma sociedade de advogados entrou com ação de execução para cobrar honorários contratuais de um cliente que obteve aposentadoria por meio dos serviços advocatícios prestados. A sociedade solicitou a penhora de parte dos proventos da aposentadoria, justificando que o benefício foi fruto de seu trabalho.

O pedido foi negado na primeira instância, e a decisão foi mantida pelo tribunal de segunda instância. Ambos entenderam que o pedido não se enquadrava nas exceções previstas no CPC e que a penhora comprometeria a subsistência do beneficiário.

No recurso especial ao STJ, os advogados sustentaram que a penhora deveria ser permitida, já que o benefício previdenciário foi obtido com base nos serviços prestados pela sociedade advocatícia.

Fundamentação

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade de rendimentos destinados à subsistência, com exceções restritas previstas no parágrafo 1º. Segundo a ministra, essas exceções se aplicam apenas a dívidas relacionadas diretamente ao bem ou contraídas para sua aquisição, o que não ocorre no caso dos honorários advocatícios.

A ministra afirmou que os honorários não representam uma contraprestação pelo deferimento do benefício previdenciário, mas sim pelo serviço advocatício prestado. "O advogado se obriga a prestar serviços advocatícios e nada mais", explicou.

Ela também ressaltou que o benefício previdenciário é uma relação jurídica exclusiva entre o segurado e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Portanto, não há vínculo jurídico que permita que o advogado use o benefício como garantia para o pagamento de honorários.

O acórdão está disponível no Recurso Especial (REsp) 2.164.128.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também