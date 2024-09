Caso Deolane: Defesa pede novo habeas corpus e cita suposta censura

A defesa da advogada Deolane Bezerra protocolou, nesta terça-feira (17), um novo pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, onde pedem, além da liberdade, a cassação da medida cautelar para que a influenciadora não possa se manifestar, citando censura.

Segundo os advogados de Deolane, ela voltou ao cárcere após violar a medida, que a impede de falar sobre o caso com a imprensa ou fazer publicações nas redes sociais, o que configura censura, já que, em nenhum momento, a influenciadora teria se manifestado a respeito das investigações, e sim sobre sua prisão.

“Paciente está sendo investigada por suposta lavagem de dinheiro, sendo certo que o cometimento ou não deste crime, não guarda qualquer relação com a utilização de suas redes sociais, tampouco sua liberdade de expressão. Vale dizer, não fosse ela uma pessoa pública, certamente não se cogitaria discutir acerca da necessidade de impedir a utilização de redes sociais ou manifestações públicas acerca das circunstâncias que a envolvem”, diz trecho do pedido.

Outro ponto ressaltado pela defesa da advogada é que ela estava sendo investigada por lavagem de dinheiro, crime que não tem relação com o uso de redes sociais, o que torna a proibição da utilização algo sem sentido.

Além disso, a defesa aponta que o proibi-la de se manifestar sobre a prisão, a Justiça também viola o direito de defesa da influenciadora.

“A paciente está sendo publicamente acusada de estar envolvida na prática de crime de lavagem de dinheiro, sofrendo as consequências destes fatos. Ao proibir a paciente de utilizar-se de qualquer meio de comunicação, a decisão coatora impede que Deolane se defenda das acusações que, também publicamente, estão lhe sendo direcionadas”, disse à defesa de Deolane no documento.

