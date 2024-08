Cidadãos podem avaliar procuradores do MPF em MS; saiba como

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul realizará uma correição ordinária entre 2 e 13 de setembro. O objetivo é verificar a regularidade, eficiência e pontualidade dos procuradores da República, bem como o cumprimento das obrigações legais.

Durante a correição, cidadãos podem registrar sugestões, elogios ou reclamações sobre a atuação dos procuradores. Para participar, é necessário enviar um e-mail para [email protected] até as 17h do dia 3 de setembro, informando o horário de preferência para o atendimento, que será realizado online. Um link de acesso será enviado aos participantes.

Além de revisar o desempenho dos procuradores, a correição também identificará dificuldades e necessidades das Procuradorias. O resultado será utilizado para apresentar sugestões aos órgãos superiores do MPF.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também