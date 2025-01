Como fim do recesso forense, Judiciário retoma atendimento nesta terça-feira (7)

O recesso de fim de ano do Poder Judiciário termina nesta segunda-feira (6), e a partir de amanhã, os atendimentos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e Defensoria Pública retornam à sua normalidade.

Durante o período de recesso, os tribunais atuarão por meio de plantões em casos específicos, que constituem medidas de urgência.



TRE - A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) de Campo Grande, está localizada no Parque dos Poderes

MPMS - Os endereços podem ser conferidos no portal da instituição online .



Defensoria - A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul pode ser contactada pelo telefone (67) 99656-1872 cível, (67)992731225 criminal e (67)99245-0055 execução penal.

TJMS - Em Campo Grande o Tribunal fica na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes. Para saber das demais comarcas, acesse o link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também