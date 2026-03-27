Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri

Nesta sexta-feira (27), Anderson Rodrigues Dorta, de 37 anos, é condenado a 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão pelo assassinato do padrasto, Osvaldo Gomes Pereira, de 59 anos. O crime ocorreu em 29 de junho de 2025, em uma casa localizada na Rua Santa Isabel, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande.

Na sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou o cumprimento imediato da pena. O acusado também foi condenado ao pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima, por danos morais.

Durante o julgamento, a defesa do acusado, feita pela Defensoria Pública, sustentou a tese de legítima defesa e também pediu a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, entre outros argumentos. No entanto, as teses não foram acolhidas pelo Conselho de Sentença, que reconheceu apenas o homicídio privilegiado, entendendo que o réu agiu sob domínio de violenta emoção.

Na sentença, também foi apontado que o réu possui diversas passagens pela polícia, além de condenações por receptação, tentativa de roubo e tráfico de drogas.

Crime - Durante a fase investigativa, Anderson Rodrigues confessou que mantinha desentendimentos anteriores com seu padrasto e que, no dia dos fatos, ao ouvir uma discussão na casa de sua mãe, dirigiu-se ao local para verificar o que estava acontecendo.

Ao questionar Osvaldo, ele teria sido empurrado e agredido com um capacete, razão pela qual reagiu com um golpe de faca, afirmando que sua intenção foi apenas se defender.

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