Menu
Menu Busca sexta, 27 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Justiça

Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri

O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou a prisão imediata do réu e fixou o pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima, a título de danos morais

27 março 2026 - 17h01Vinícius Santos
Fórum de Campo Grande Fórum de Campo Grande   (Divulgação/TJMS)

Nesta sexta-feira (27), Anderson Rodrigues Dorta, de 37 anos, é condenado a 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão pelo assassinato do padrasto, Osvaldo Gomes Pereira, de 59 anos. O crime ocorreu em 29 de junho de 2025, em uma casa localizada na Rua Santa Isabel, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande.

Na sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou o cumprimento imediato da pena. O acusado também foi condenado ao pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima, por danos morais.

Durante o julgamento, a defesa do acusado, feita pela Defensoria Pública, sustentou a tese de legítima defesa e também pediu a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, entre outros argumentos. No entanto, as teses não foram acolhidas pelo Conselho de Sentença, que reconheceu apenas o homicídio privilegiado, entendendo que o réu agiu sob domínio de violenta emoção.

Na sentença, também foi apontado que o réu possui diversas passagens pela polícia, além de condenações por receptação, tentativa de roubo e tráfico de drogas.

Crime - Durante a fase investigativa, Anderson Rodrigues confessou que mantinha desentendimentos anteriores com seu padrasto e que, no dia dos fatos, ao ouvir uma discussão na casa de sua mãe, dirigiu-se ao local para verificar o que estava acontecendo.

Ao questionar Osvaldo, ele teria sido empurrado e agredido com um capacete, razão pela qual reagiu com um golpe de faca, afirmando que sua intenção foi apenas se defender.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Júri inédito em Paraíso das Águas condena homem a 21 anos de prisão
Justiça
Júri inédito em Paraíso das Águas condena homem a 21 anos de prisão
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Decisão condenou o ato de injúria racial
Justiça
Tribunal rejeita 'brincadeira' e mantém condenação por injúria racial em MS
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantém pena de mais de 20 anos por tráfico de drogas
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em sessão no STF / Foto: Rosinei Coutinho
Transparência
STF impõe limites, mas não acaba com supersalários no Judiciário e Ministério Público
Imagem de homem com algema
Justiça
Justiça nega liberdade a mandante de assassinato no Parque do Lageado
Juiz Cezar Luiz Miozzo - Foto: Divulgação
Justiça
TJMS marca para sexta-feira posse de Cezar Luiz Miozzo como desembargador
Símbolo da Polícia Civil de MS - Foto: Ilustrativa / PCMS
Polícia
TJMS manda demitir policial civil que deu tiros em área residencial após acidente de trânsito

Mais Lidas

Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia
Polícia
Carro é encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho
Viatura PCMS -
Polícia
Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho são identificados pela polícia
Roberto Mazzini é servidor estadual
Polícia
'Chegou fazendo ameaças e atirando', diz chaveiro que viu Bernal matar empresário