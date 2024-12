JD1TV: Veja palestra de Barroso no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário na Capital

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), palestra nesta segunda-feira (2) no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e conta com discurso de abertura de Barroso, que também ministrará palestra no 2º dia do encontro. Além disso, o ministro também cumpriu agenda no Estado com visita ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e à Procuradoria-Geral do Estado.

A presença do ministro faz parte do lançamento do Portal Único do Poder Judiciário, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e que vai integrar todos os sistemas judiciais com o objetivo de simplificar o acesso e a utilização dos serviços pelos profissionais da área jurídica.

Participam do evento a senadora Soraya Thronicke, presidentes e corregedores de tribunais, integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, gestores estratégicos e servidores da área de estatística.

Devido à presença do ministro, o evento contará com segurança reforçada da Polícia Militar, Polícia Federal e do Batalhão de Choque.

Aposentados e pensionistas pedem apoio de Barroso

Além de membros do judiciário sul-mato-grossense, representantes do Movimento dos Aposentados e Pensionistas do MS também estiveram presentes e conversaram com Barroso, pedindo apoio à retirada dos 14% dos proventos dos aposentados de todo o Estado, que já conta com solicitação no STF.

Acompanhe o evento:

