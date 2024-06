Júri popular julga dois homens acusados de homicídio em Campo Grande

Marcelo Moreira Barbosa e Elioenay Cece de Oliveira sentam no banco dos réus nesta quinta-feira, 6 de junho, pelo homicídio de Jhonatan Ozório Paulo. O crime ocorreu em 5 de maio de 2019, na Rua Dorcelina Folador, Bairro Tarcila do Amaral, em Campo Grande.

A sessão de julgamento está marcada para iniciar às 08h, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Crime - De acordo com os registros processuais, Jhonatan foi golpeado com uma arma branca no abdômen. Mesmo com os esforços de populares para socorrê-lo, ele não resistiu e faleceu no local.

Os registros indicam que os réus, em superioridade numérica, cercaram Jhonatan com a intenção de surpreendê-lo. Elioenay impediu que a vítima escapasse, enquanto Marcelo desferiu o golpe fatal.

Motivação - Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o motivo do ataque foi Jhonatan ter convidado uma mulher para dançar em um bar. A mulher era casada com Marcelo Moreira Barbosa e irmã de Elioenay. Ao perceber que seria agredido, Jhonatan tentou fugir, mas foi alcançado pelos agressores e morto com a arma branca.

