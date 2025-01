Justiça condena Ana Hickmann a pagar pensão mensal de R$ 15 mil para ex-marido

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu que a apresentadora Ana Hickmann deve pagar uma pensão mensal de R$ 15 mil ao ex-marido, Alexandre Correa, por entender que o empresário perdeu sua principal fonte de renda após ser afastado das empresas nas quais era sócio da apresentadora.

A decisão foi publicada na segunda-feira (6), na Comarca de Itu, cidade onde Ana tem residência. A decisão cabe recurso.

Além da pensão alimentícia compensatória, o tribunal também determinou que Alexandre Correa pague pensão ao filho do casal no valor de R$ 4,5 mil. O pagamento será mantido até que a sentença final do caso seja proferida.

Segundo o processo, após a concessão de medidas protetivas à apresentadora, Alexandre foi afastado das empresas, que estavam sob sua administração, alegando que Ana Hickmann passou a gerenciar exclusivamente o patrimônio do casal.

Alexandre alega que sua saída das empresas resultou em uma drástica diminuição de sua fonte de renda.

Ana Hickmann, por outro lado, argumenta que as empresas do casal acumulam dívidas de R$ 63 milhões, muitas das quais já existiam antes da separação.

A apresentadora menciona, ainda, enfrenta uma luta jurídica contra os credores devido a essas dívidas, que complicam a administração do patrimônio familiar. Ela também afirma que, enquanto administradora exclusiva das finanças do casal, está lidando com uma situação complexa e desafiadora.

O processo aponta que, em 2023, as receitas das empresas não têm sido suficientes para cobrir as despesas, o que levou a Justiça a proibir a venda da mansão de Ana Hickmann, localizada em um condomínio de luxo em Itu, avaliada em R$ 40 milhões.

A venda do imóvel, inicialmente planejada, visa tentar sanar parte das dívidas deixadas por Alexandre.

Em um desdobramento adicional, o caso também envolve um episódio de violência doméstica registrado em 11 de novembro de 2023, quando Ana Hickmann fez um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa.

A apresentadora relatou que, durante uma discussão, Alexandre a pressionou contra a parede e a ameaçou com cabeçadas. Ela também afirmou que, ao tentar pegar o celular para acionar a polícia, teve seu braço esquerdo pressionado pela porta de correr fechada por ele. Ana foi atendida em um hospital da cidade.

Alexandre, por sua vez, admitiu o desentendimento, mas negou as acusações de violência física, pedindo desculpas pelo ocorrido.

A apresentadora, então, solicitou um pedido de divórcio baseado na Lei Maria da Penha e requereu uma medida protetiva contra o ex-marido, que também pediu o fim da medida protetiva, mas com autorização para ver o filho.

Em maio de 2024, o pedido de divórcio de Ana Hickmann foi aceito pela Justiça, e o processo segue em andamento.

