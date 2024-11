Justiça condena empresário alvo da Operação Snow

O empresário Jucimar Galvan foi condenado a três anos, quatro meses e dezesseis dias de reclusão por posse irregular de munições. A sentença foi proferida pelo juiz Márcio Alexandre Wust, da 6ª Vara Criminal de Campo Grande, neste domingo (3). Além da pena de reclusão, Galvan também foi multado em 55 dias-multa.

As munições foram apreendidas na operação "Snow", deflagrada em 26 de março de 2024, que visava desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, especialmente cocaína. Durante a ação, equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) encontraram em sua residência uma munição calibre 9mm, de uso restrito, e seis munições calibre 380.

A defesa de Galvan argumentou a insignificância da apreensão das munições, mas o juiz indeferiu o pedido, ressaltando que a autoria do crime era evidente e que a negativa do acusado não se sustentava frente às provas apresentadas durante o processo. Embora tenha a opção de recorrer da decisão, o empresário deverá cumprir a pena em regime aberto.

