Preso na Operação Snow é denunciado por ameaçar a ex-mulher em Campo Grande

Um dos presos durante a Operação Snow, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) no dia 26 de março, está perseguindo e ameaçando matar a ex-companheira, em Campo Grande, de dentro do presídio.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que no dia 29 de julho o homem entrou em contato pedindo dinheiro a ela. Porém, ela negou repassar o valor para o ex-companheiro, quando começou a ameaçá-la.

Para a mulher, o preso disse para ela não se envolver com ninguém, porque caso contrário, ela iria ‘sofrer as consequências’. Em outra ocasião, a vítima já teria registrado uma ocorrência contra o autor na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), por conta da ameaça.

Ela detalhou ainda para os policiais, que durante a conversa o ex contou que os policiais não teriam feito buscas da maneira correta na casa, já que ele deixava uma pistola escondida no telhado, próximo a caixa d'água.

Diante da situação, as equipes realizaram buscas no local, encontraram a arma, com um carregador e mais 20 munições intactas. Todo o material foi apreendido e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como achado de coisas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

