Justiça manda aumentar passagem de ônibus em Campo Grande

Em decisão recente, a Justiça de Campo Grande determinou que a Prefeitura promova o reajuste da tarifa do transporte público, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A ordem foi proferida pelo juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, no âmbito de uma disputa judicial entre o Consórcio Guaicurus e o município, que começou em outubro de 2024.

O último reajuste tarifário ocorreu em março de 2024, quando o valor subiu de R$ 4,65 para R$ 4,75. No entanto, o Consórcio alega desequilíbrio financeiro e defende uma tarifa técnica de R$ 7,79 para garantir a viabilidade econômica do serviço. Esse valor consta na recente decisão judicial, mas foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que questionou a metodologia usada para o cálculo.

Na determinação, o magistrado ordena que a Prefeitura seja intimada e cumpra a decisão no prazo de 15 dias. Caso contrário, a multa diária será aplicada até que o reajuste seja implementado.

"Intime-se o requerido, pessoalmente, para que, no prazo de 15 dias, comprove nos autos o efetivo reajuste da tarifa que deveria ter ocorrido no mês de outubro do ano passado, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o efetivo reajuste", escreveu o juiz na decisão.

O Consórcio Guaicurus sustenta que o município pode subsidiar a diferença entre a tarifa técnica de R$ 7,79 e o valor pago pelos usuários, evitando que o reajuste seja repassado integralmente à população. Até o momento, a Prefeitura, que vinha recorrendo à Justiça para evitar o aumento, não se manifestou sobre a decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Cidade Briga judicial libera aumento de passagem de ônibus em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Briga judicial libera aumento de passagem de ônibus em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também