Briga judicial libera aumento de passagem de ônibus em Campo Grande

Em um embate judicial que pode impactar diretamente os passageiros do transporte coletivo de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus, responsável pela concessão e operação do serviço, obteve uma vitória no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A corte anulou uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Sérgio Fernandes Martins, que havia suspendido um reajuste tarifário solicitado pela empresa.

A medida do STJ restabeleceu a possibilidade de aumento na tarifa, que pode passar de R$ 5,95 para R$ 7,79, que representa a "tarifa técnica", aquela que o poder público subsidia. A empresa justificou o pedido de aumento afirmando que não está conseguindo honrar o pagamento integral das verbas trabalhistas dos motoristas, além de alegar que o serviço está financeiramente "abalado". A tarifa pública, que é paga diretamente pelos passageiros nas catracas dos ônibus, está atualmente em R$ 4,75.

Briga antiga

A disputa judicial em torno do aumento da tarifa começou em outubro de 2023, quando a juíza Cíntia Xavier Letteriello, da 4ª Vara de Fazenda Pública de Campo Grande, atendeu ao pedido do Consórcio Guaicurus para um reajuste na tarifa técnica. Na decisão, a Justiça determinou ainda que, caso o município descumprisse o reajuste, seria aplicada uma multa de R$ 50 mil por mês. No entanto, em dezembro, o desembargador Eduardo Machado Rocha suspendeu a decisão, alegando que a empresa estava obtendo lucros superiores ao previsto no contrato. No entanto, em janeiro de 2024, o mesmo desembargador voltou atrás e restabeleceu a decisão de primeira instância, permitindo que o reajuste fosse aplicado

Em seguida, a Prefeitura de Campo Grande pediu a suspensão da liminar ao presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins, que considerou que o aumento poderia causar um impacto financeiro elevado para os passageiros e suspendeu o reajuste.

A empresa então recorreu ao STJ, alegando que a decisão de Martins era inadequada, uma vez que a competência para revisar esse tipo de questão seria do próprio STJ. A corte superior acolheu o recurso e restabeleceu a decisão inicial, permitindo que o Consórcio Guaicurus busque o aumento tarifário junto à Prefeitura.

Nova Pericia em Jogo

O Consórcio Guaicurus contratou uma nova perícia, no valor de R$ 272 mil, para reforçar sua argumentação de que está operando no prejuízo. Esse é o segundo escrutínio financeiro enfrentado pela empresa, uma vez que a primeira perícia indicou que o Consórcio obteve lucro de R$ 68,9 milhões nos primeiros seis anos de concessão.

O caso segue gerando incertezas, e a população de Campo Grande pode ser diretamente afetada caso o reajuste seja implementado. Com a recente decisão do STJ, a Prefeitura poderá ser pressionada a ajustar os valores da tarifa técnica, com possíveis repercussões tanto para os cofres públicos quanto para os passageiros.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também